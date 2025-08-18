İMSİAD'ın düzenlediği Sanayici-Müteahhit Buluşması, Seranit'in ev sahipliğinde Bilecik ve Eskişehir'de yapıldı. İleri teknoloji ve çevreci yatırımlarıyla dikkat çeken Seranit'e, İMSİAD Başkanı Şeref Demir tarafından teşekkür plaketi verildi.BURSA (İGFA) - İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İş İnsanları Derneği (İMSİAD) tarafından üyeleri arasındaki iş birliğini artırmak ve inşaat sektörüne üretim yapan sanayi kuruluşlarını daha yakından tanıtmak amacıyla düzenlenen Sanayici–Müteahhit Buluşması, Seranit’in ev sahipliğinde Bilecik ve Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Program kapsamında İMSİAD heyeti, Seranit Bilecik Fabrikası’nı ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Fabrika Müdürü Ercan Çelik ve Seranit Teknik ve Uygulamalar Müdürü Faruk Ataer tarafından yapılan bilgilendirmelerde, Seranit’in ileri teknoloji üretim altyapısı, çevre dostu yatırımları ve yenilikçi ürünleri hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Seranit’in yüksek kaliteli üretim anlayışına ve sektöre yaptığı katkılara dikkat çekti.

Demir, “Sanayici-Müteahhit Buluşması’nda Seranit’e misafir olduk. Burada tanık olduğumuz üretim kapasitesi, teknoloji yatırımları ve ürün kalitesi, sektörümüzün geleceği adına bizlere umut verdi. Seranit gibi yaptığı yatırımlarla ülkemizin ithalatını azaltan ve dünya standartlarında üretim gerçekleştiren firmalar, ekonomimizin güçlenmesi için son derece kıymetli. Seranit’i bu vizyoner çalışmaları için tebrik ediyoruz. İMSİAD olarak Sanayici-Müteahhit Buluşmaları’nı çok önemsiyoruz. Hem sektördeki gelişmeleri yerinde görme şansı buluyoruz, hem de ilgili sektörde bilgilerimizi tazelemiş oluyoruz. Orada kurduğumuz temaslar sayesinde ileride yapacağımız iş birliklerinin ilk adımını da atmış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Seranit’e katkılarından dolayı İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir tarafından, Seranit Teknik ve Uygulamalar Müdürü Faruk Ataer’e teşekkür plaketi takdim edildi.