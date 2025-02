Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı yapılan mücadeleye AKOM’da tanıklık etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı yapılan mücadeleye Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) tanıklık eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurmaylarından ve uzman isimlerden bilgi aldı.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, dün akşam 20.00 itibariyle alarmda olan AKOM’da yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü ifade eden İmamoğlu, "22 birim temsilcisi, burada an be an İstanbul'umuzun ihtiyaçlarını takip ettiği gibi, iş birliği içerisinde vatandaşlarımızın sağlıklı bir gün geçirmesi için büyük gayret içerisinde. Bu manada İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin yanı sıra; Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO ve İGA gibi kurum ve kuruluşlarımızın da etkin ve iş birliği içerisindeki çalışmaları, insanlarımızın özellikle bu tür anlarda sağlıklı bir biçimde hareket edebilmelerine katkı sunuyorlar" dedi.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren, başta Avrupa yakası, batı bölgeleri olmak üzere, öğle saatlerinde ise biraz daha doğu bölgesine kayarak devam etmesinin öngörüldüğünü belirten İmamoğlu, sabaha karşı yağışın varlığı konusunda meteoroloji uzmanlarının uyardığını belirterek, "Özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'dan bahsedebiliriz. Yarın öğleden sonra ise Şile Kartal, Pendik, Tuzla şeklinde öngörülen yağışlar söz konusu. Bu yağışların 13 Şubat Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği ve kar yağışının kalmayacağı, 14 Şubat Cuma günü itibariyle, arkadaşlarımızın ifadesiyle, güneşi görme ihtimalimizin yüksek olduğu ön görülmekte" diye konuştu.