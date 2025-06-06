İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı telsiz mesajında, tüm çalışma arkadaşlarının ve vatandaşların bayramını kutlayarak, “Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, bayramımız mübarek olsun” dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı vesilesiyle telsiz üzerinden çalışma arkadaşlarına ve milletimize seslendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı telsiz mesajında, “Milletçe birlik ve beraberlik içinde idrak ettiğimiz Kurban Bayramı’mızın aziz milletimize, İslam âlemine ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum” temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya’nın Telsiz Mesajları: "Çok Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, Milletçe birlik ve beraberlik içinde idrak ettiğimiz Kurban Bayramı’mızın;

aziz milletimize, İslam âlemine ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. Bu… pic.twitter.com/8G2r4dU4LO — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 6, 2025

Vatanı emanet eden şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Bakan Yerlikaya, “İçişleri Ailemizin değerli mensuplarının ve sevdiklerinin Kurban Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Görevi başındaki mesai arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Bayramımız mübarek olsun!” ifadelerini kullandı.