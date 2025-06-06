İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı’nda 400’e yakın personelle denetimlerini yoğunlaştırdı. Kent genelinde kurban satış ve kesim yerleri, mezarlıklar, kent merkezi ve sahil bölgelerinde güvenlik ve konfor için çalışılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini artırdı.

Yaklaşık 400 personelle kent genelinde görev yapan ekipler, özellikle kurban satış ve kesim alanlarında sıkı kontroller gerçekleştiriyor. İzinsiz kesim yapanlara Kabahatler Kanunu kapsamında bin 406 TL ceza uygulanırken, vatandaşlar resmi kesim alanlarına yönlendiriliyor. İlçe belediyelerinin zabıta ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde minibüs ve taksi denetimlerini sürdürüyor.

Mezarlık ziyaretlerinin huzurlu geçmesi için mezarlıklar ve çevresinde sahte hocalara ve dilencilere yönelik denetimler yapılıyor.

Kent merkezi, sahil şeridi ve Büyükşehir sorumluluğundaki cadde, meydan ve bulvarlarda rutin kontroller de kesintisiz devam ediyor.