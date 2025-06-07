Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençler için önemli bir eğitim desteği sunuyor. 11. ve 12. sınıfa geçen öğrencilere yönelik düzenlenecek TYT Yaz Kampı, sınav senesine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençleri bekliyor.DENİZLİ (İGFA) - Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek kampta, öğrenciler hem akademik anlamda desteklenecek hem de motivasyonlarını artıracak bir eğitim atmosferiyle yaz tatillerini verimli geçirme fırsatı yakalayacak. Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek kamp, kontenjanla sınırlı olacak. Bu nedenle başvuruların erken yapılması büyük önem taşıyor.

Üniversite yolunda ilk adım

Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yapılacak kayıtlar, 10 Haziran 2025 Salı günü başlayacak ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek. Eğitimin başlayacağı tarih ise 7 Temmuz Pazartesi olarak belirlenirken, kamp 1 Ağustos 2025 Cuma günü tamamlanacak. Mesai saatleri içerisinde 0 258 280 2585 numaralı telefondan kampla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabileceği belirtildi.