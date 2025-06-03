Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 21.sini düzenlediği,Köyler arası Futbol Turnuvasında Üç Gurupta Çeyrek Finale yükselen Takımlar belli oldu.

21 yıldır kesintisiz devam eden Geleneksel Futbol Turnuvasında Çeyrek finale yükselen takımlar şöyle oluştu.

Çeyrek Finale Sekiz takım kaldı.Kurban Bayramından sonraki hafta Çeyrek final karşılaşmaları oynanacak.

A GURUBU

1.Taşçılar spor

2.Çayıryolu spor

3.Gökçederespor

B GURUBU

1.Sırakayalar spor

2.İst.Ağören spor

3.Arslandede spor

C GURUBU

1.Aksaçlı spor

2.Konursu spor

Elenen Takımlar

Kalecik, Tek.Ağören, Tomlacık, Çiftetaş, Akşar, Hacıoğlu, Pınargözü oldu.