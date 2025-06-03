Gazeteci yazar Mehmet Utku Şentürk’ün “Sesler, Renkler, Yüzler” adlı kitabı, edebiyat, sinema ve müzik dünyasının 30 öncü ismini derinlemesine portrelerle anlatarak raflardaki yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Sanatın insan ruhuna dokunan gücünü gözler önüne seren “Sesler, Renkler, Yüzler”, Mehmet Utku Şentürk’ün kaleminden çıkan etkileyici bir eser oldu.

Klaros Yayınları’ndan çıkan kitapta Şentürk, Türkiye’nin kültürel mirasına ışık tutan 30 özgün portre yazısıyla, sanatçıların yaşamlarını ve mücadelelerini derinlemesine ele aldı.

Edebiyat, sinema ve müzik dünyasından tanıdık isimlerin iç dünyasına, yaşadıkları dönemin ruhuna ve sanatlarının ardındaki hikayelere odaklanan kitap, şöhretin gölgesini, başarının yalnızlığını ve ilhamın zorlu yollarını çarpıcı bir şekilde yansıttı.

Her bir portre, bir sanatçının öyküsünün yanı sıra Türkiye’nin çok katmanlı sanat tarihini de okura sunan "Sesler, Renkler, Yüzler" adlı kitapla ilgili bilgi veren yazar Mehmet Utku Şentürk, "Bir müzisyenin notalarındaki hüznü, bir ressamın tuvalindeki isyanı ya da bir yazarın kelimelerindeki zamanın ruhunu hissettiren bu eser, sanatseverlerden kültür ve düşünce tarihine ilgi duyanlara kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. “Sesler, Renkler, Yüzler”, duygusal derinliği ve güçlü anlatımıyla kitap raflarında sanat yolculuğuna davet ediyor" diye konuştu.