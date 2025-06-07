Başkentli kadınlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dev aerobik etkinliğinde bir araya geldi. · Guinness Dünya Rekoru’nun hedeflendiği organizasyonda yüzlerce kadın, müzik eşliğinde aynı anda aerobik yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, ilçe belediyelerinin de katkılarıyla “Aerobic Başlıyor, Başkent’te Rekor Yükseliyor” sloganıyla büyük bir spor organizasyonu gerçekleştirildi.

Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı’nda gerçekleşen büyük buluşmada, 500’ün üzerinde kadın aynı anda müzik eşliğinde aerobik yaparak Guinness Dünya Rekoru’na girmeyi hedefledi.

Sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edildiği etkinlikte katılımcılar, profesyonel eğitmenler eşliğinde 30 dakika boyunca ritmik hareketlerle aerobik yaptı. Hem sağlıklı yaşamın hem de kadın dayanışmasının öne çıktığı organizasyon sonrası gözler Guinness Dünya Rekorları yetkililerinden gelecek tescil açıklamasına çevrildi.