Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), havaların ısınmaya başladığı bahar ve yaz günlerinde sinek, sivrisinek ve haşere artışının önüne geçilebilmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.ANKARA (İGFA) - ABB iştiraklerinden BelPlas AŞ, Kurban Bayramı öncesi hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek tüm haşerelere karşı kurban satış ve kesim alanlarında da ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar bayram sonrasında da devam edecek.

ABB, havaların ısınmaya başladığı bahar ve yaz günlerinde sinek, sivrisinek ve haşere artışının önüne geçilebilmesi amacıyla başlattığı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

VEKTÖRE KARŞI 7/24 MÜDAHALE

ABB iştiraki BelPlas AŞ, kent genelinde kontrol altında bulunan bin 904 üreme alanında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Durgun sular ve yeşil alanlarda üremeye başlayan larva, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı ekipler hem karada hem de sulak alanlarda Başkent’in dört bir tarafında düzenli periyodlarla ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.