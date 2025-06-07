Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir” sloganıyla bu yıl da Kurban Bayramı’nda sofraların bereketini paylaşıyor.

ANKARA (İGFA) - Vatandaşlar, kurban etlerini bugün 5 farklı noktada kurulan toplama merkezlerine teslim edebilecek. Toplanan etler, soğuk zincir sistemiyle korunarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılacak.

Kurban Bayramı’nda paylaşmanın ve dayanışmanın merkezi bir kez daha Ankara olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören kurban eti paylaşma kampanyasını bu bayram da sürdürüyor. “Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında vatandaşlar, kurban paylarını belirlenen 5 farklı noktada Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim ederek, sosyal destek alan ailelerin bayram sofralarına katkı sağlayabilecek.

KURBAN PAYLARI SOĞUK ZİNCİRLE ULAŞTIRILACAK

ABB, et paylarının sağlıklı koşullarda toplanması ve dağıtımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. 5 toplama noktasının tümünde soğuk zincir araçları hazır bekleyecek. Hijyenik ve güvenli koşullarda muhafaza edilen etler daha sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Kurban eti payları, bugün 10.00–23.59 saatleri arasında kabul edilecek. Bayramın üçüncü günü et payı alınmayacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında köprü kuruyoruz. Bayramın ilk iki günü boyunca, şehrimizin beş farklı noktasında konuşlanacak soğuk zincir araçlarımız ve Toptancı Hali’nin hemen yanında bulunan soğuk hava depomuz, kurban ibadetini yerine getirip et paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet edecektir. Paylaşmanın bayramında Başkent’imizde kimse yalnız hissetmesin, hiçbir çocuk bayram sofrasına buruk oturmasın diye el ele veriyoruz.”