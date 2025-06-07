Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kurban Bayramı arifesinde Balıkesir Şehitliği’ni ziyaret ederek, şehit yakınlarıyla birlikte dua etti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Arife Günü’nde Balıkesir Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit aileleri ile bayramlaştı.

Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehitlerin ruhlarına ithafen Kuran-ı Kerim tilaveti okundu; dualar edildi. Şehitlerin kabrini tek tek ziyaret eden Akın, şehit aileleriyle birlikte dua etti. Şehit yakınlarının bayramını kutlayan Akın, her zaman onların yanında olduğunu söyledi.

“ŞEHİTLERİMİZİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM”

Şehitlikte şehit yakınlarıyla da bir araya gelen Başkan Akın, “Güzel vatanımız için canını hiçe sayan, milletimizin sonsuz huzur ve mutluluğu için topraklarımızı kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi; minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin bize emanetleri olan ailelerine, yakınlarına en güzel hizmeti vermek boynumuzun borcudur. Şehit ailelerimize ne yapsak vefa borcumuzu ödeyemeyiz. Bu cennet vatan sizlere minnettardır.” ifadelerini kullandı.