Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin modern teknik donanıma sahip mezbahası bu Kurban Bayramı’nda da yüzlerce kişiye hizmet veriyor. Sağlık ve hijyen kurallarının uygulandığı tesiste sıraya göre kesim yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ilçesi İZAYDAŞ yolu üzerinde bulunan Solaklar Mezbahası’nda sağlıklı ve modern tekniklerle kurban kesimi gerçekleştiriliyor.

Sağlık ve hijyen kurallarının uygulandığı, helal sertifikalı kesimle birlikte yüksek seviyede hassasiyetin gösterildiği tesiste sıraya göre kesim yapılırken, vatandaşlar ise verilen hizmetten son derece memnun kalıyor.

Tam donanımlı ve son teknolojik yenilikler barındıran kesimhane Kurban Bayramı’nda vatandaşlara tam kapasiteyle çalışarak hizmet veriyor. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan modern mezbahada, işinin ehli uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik teçhizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılıyor.

MODERN MEZBAHA TESİSİ

Modern şartlarda Kurban Bayramı’nda vatandaşlara hizmet veren mezbahanın içerisinde son teknolojik kesim makineleri bulunurken, hayvanların kesim öncesi bekletileceği alan da mevcut. Kesim platformlarını ve devirme hücresi adı verilen kurbanın kesilmesi daha sonra kurbanı diğer tarafa çevirerek taşınmasına yardım eden makine sistemi de hem kurbanı kesecek kişiyi rahatlatıyor hem de kurbanının kesimini bekleyen vatandaşa zamandan tasarruf sağlıyor.