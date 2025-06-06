Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal medyadan evine davet eden 9 yaşındaki bedensel engelli Ali Karalar’ın çağrısına kayıtsız kalmadı, Kurban Bayramı’nda aileyi ziyaret ederek Ali’ye unutulmaz bir hediye verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 yaşındaki bedensel engelli Ali Karalar’ın sosyal medya üzerinden gönderdiği davet mesajına yanıt vererek Kurban Bayramı’nda Karalar Ailesi’nin evine konuk oldu.

Ali’nin, belediyenin sağladığı tekerlekli sandalye için teşekkür ettiği mesajı üzerine gerçekleşen ziyarette, Zeyrek; Ali, babası İsmail, annesi Öznur ve kardeşi Ömer ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Ali’nin mahalledeki çocuk oyun alanının yenilenmesi talebini not alan Zeyrek, “Ali ister de ben gelmez miyim? Parkı yenileyeceğiz, birlikte oynayacağız. Seni belediyeye de bekliyorum, Ferdi amcan her zaman yanında” diyerek söz verdi. Ali’nin spora ilgisini öğrenen Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyespor’da istediğin branşa başlayalım, ilk derse birlikte gideriz” teklifinde bulundu.

Ziyarette, “Bir çocuğun tebessümü dünyanın en değerli mutluluğudur. Bu koltukların hakkını sizlerin yanında olarak vereceğiz” diyen Zeyrek, ziyaretin kendisi için çok özel olduğunu vurguladı. Baba İsmail Karalar, Ali’nin hamilelikte tespit edilen rahatsızlığı ve tedavi sürecini paylaşarak, Zeyrek’e ilgisi için teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafıyla sona erdi; Zeyrek, Ali’yle en kısa sürede tekrar buluşma sözü verdi.