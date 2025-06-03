Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin düzenlediği Köyler arası Futbol Turnuvasında,Bayburt Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul, Taşçılar spor ’un Futbolcularına Tişöret,Eşofman takımı ve Pirimle ödüllendirdi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin düzenlediği Köyler arası Futbol Turnuvasında Taşçılarspor,

A Gurubunun 1.si olarak Çeyer finale çıktı.

Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul,Bu yılki Futbol turnuvasında Finale çıkarak Finali Bayburt’ta oynamak istiyoruz dedi.

Başkan Ali Erkul Turnuvada maçları Bayburtluya yakışır bir şekilde, Centilmenlik içerisinde oynayarak Finali hak etmek istiyoruz.

Bu Turnuvaya katılan tüm takımların şampiyon ilan edilmeleri gerekir dedi.

Başkan Erkul Futbol Turnuvasında daha öncede Şampiyonluk yaşadıklarını belirtti ve bu yaz yapacağımız Köy şenlikleriyle beraber inşallah Finalide Bayburt’ta oynarız dedi.