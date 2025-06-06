Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM seyir füzesinin yerli turbojet motor KTJ-3200 ile gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin savunma sanayisinde dev bir başarı daha kaydedildi.

Milli seyir füzesi SOM’un “SOM MB” versiyonu, yerli turbojet motor KTJ-3200 ile yapılan test atışında hedefini tam isabetle vurdu.

“Peki motoru yerli mi❓”EVET ????Milli gururumuz #SOM yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu. ????@SageTubitak tarafından geliştirilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzemizde yurt dışına bağımlılık en aza… pic.twitter.com/UMTNhG5IQQ— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 6, 2025

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Peki motoru yerli mi? EVET! SOM’un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir adımı değil; binlerce mühendis, teknisyen ve bilim insanımızın emeği, gençlerimizin hayalleridir” ifadeleriyle gururunu dile getirdi.

Bakan Kacır, “Tam Bağımsız Türkiye yolunda emek veren tüm paydaşları kutluyorum. Gurur duyuyoruz, daha büyük zaferlere hazırız!” diyerek projede emeği geçenleri tebrik etti.