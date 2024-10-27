20 bin sözleşmeli öğretmen alım sürecine ilişkin iddiaların asılsız iddialar ve manipülasyon kampanyalarından ibaret olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair süreç, 2 Temmuz 2024 tarihinde başlamış ve 10 Ağustos 2024 tarihinde tamamlandığı kaydedilen açıklamada, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sözlü sınavların öğretmen adaylarının teorik sınav başarısı yanında sahip olması gereken yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla ders anlatım becerisini ölçen yüz yüze görüşmeler şeklinde yapıldığının altı çizdi.

Öncelikle yüz yüze görüşmede sorulacak sorular komisyondan bağımsız olarak bizzat aday tarafından elektronik kura ile belirlendiği kaydedilen açıklamada, "20 ilde 245 komisyon kurulmuş ve komisyon üyeleri her gün değiştirilmiştir. Ayrıca komisyon üyelerinin rasyonel ve tutarlı puanlama yapabilmesi, ülke genelinde birliktelik sağlanabilmesi için puanlama anahtarları oluşturulmuştur. Sözlü sınav esnasında adayın dijital ortamda sistem üzerinden rastgele belirlediği sorulara ilişkin cevap anahtarı ile verilen cevapta hangi hususların vurgulanacağı, eş zamanlı olarak yine dijital ortamda komisyon üyelerinin ekranına da yansımıştır. Komisyon üyeleri puanlamaları, kendilerine verilen ve adaylara da açıklanan duyuru ve rehberde yer alan kriterlere göre yapmışlardır. Adayların ve üyelerin kimlik bilgileri gizli tutularak hangi komisyonda bulunacakları hiç kimse ile paylaşılmamıştır. Görüşme, adayların kimlik bilgileri yerine kendilerine başvuru esnasında verilen kod üzerinden gerçekleşmiş ve adayların bilgileri komisyon üyeleriyle paylaşılmamıştır. Aday, verdiği cevapları yazılı ve imzalı olarak da sunmuş, komisyon üyelerince görüşme bitiminde puan girişi gerçekleştirilerek o aday için puan girişi kapatılmış ve tüm süreç kamera ile kayıt altına alınmıştır. Sürece ilişkin asılsız iddialar ve manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.