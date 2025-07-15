İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz’un, FETÖ darbe girişimine karşı milletin destansı direnişi olduğunu vurguladı; şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2016’daki FETÖ darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini belirtti.

Duran, 15 Temmuz 2025’te sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “15 Temmuz, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hain girişimin püskürtüldüğü destansı bir direnişin adıdır” dedi.

15 Temmuz; istiklalimize ve istikbalimize kasteden hain FETÖ darbe girişiminin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, aziz milletimizin dirayeti ve cesareti ile bertaraf edildiği destansı bir direnişin adıdır. TÜMKİAD Edirne Başkanı Oğuz Kurum'dan Ankara temasları İçeriği Görüntüle Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden sokaklara… pic.twitter.com/hT8bS7yJWK — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 15, 2025

Duran, paylaşımında, “Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden sokaklara çıkan milyonlar, imanla yoğrulmuş bir milletin neleri göze alabileceğini dünyaya gösterdi. Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu ödeyemeyiz, ancak onların gurur duyacağı tarihi atılımları sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.