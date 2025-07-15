Ankara'nın Keçiören ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde düzenlediği anma programında şehitleri andı. Belediye Başkan Mesut Özarslan, “Bu gece şanlı bir destandır” dedi.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Keçiören Kaymakamlığı ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile birlikte 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nda anma programı düzenledi.

Törene, Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Vakıf Başkanı Lokman Aylar, Vakıf Keçiören Temsilcisi Gazi Kaan Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, mehteran takımı marşlar seslendirdi, ilçe müftülüğü imam hatipleri Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

“15 TEMMUZ ŞANLI BİR DESTANDIR”

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “15 Temmuz, milletin iradesine pranga vurmak isteyenlerin yerle yeksan edildiği gecedir. Bu şanlı gün, damarlarımızdaki asil kandan gelir. Şehit anaları, babaları, sizler baş tacısınız. Her zaman hizmetkârınız olacağım. Şehitler ölmez, vatan bölünmez” dedi.

Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay da, “Milletimiz hain saldırıya karşı zaferle çıktı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Her zaman yanınızdayız” mesajını verdi. Vakıf Başkanı Lokman Aylar, “15 Temmuz, milletin birliğini bozmak isteyenlerin yenildiği gündür. Vatan sevdası, cebinde dolar taşıyanları mağlup etti” diye konuştu.

Programda Gazi Kaan Şimşek ise, “Ezanlar susmayacak, bayrağımız inmeyecek. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilere sağlık diliyoruz” dedi.

Anma programı, şehit ailelere plaket takdimi ve anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.