İstanbul’un en önemli toplu ulaşım sistemlerinden biri olan metrobüs, dünyanın birçok bölgesinden ilgi görüyor. Paris’in en büyük toplu taşıma kurumu RATP (Paris Özerk Ulaştırma İdaresi) heyeti, İETT’nin metrobüs işletmeciliği alanındaki bilgi birikimi ve tecrübelerini yerinde incelemek için İstanbul’a geldi.İSTANBUL (İGFA) - Asya ve Avrupa kıtaları arasında 15 ilçeden geçerek 52 kilometrelik güzergâhta hizmet veren ve günde yaklaşık 1 milyon yolculuk gerçekleştiren metrobüs sistemi, uzunluğu, sefer sıklığı ve kapasitesiyle dünyanın önde gelen toplu ulaşım çözümleri arasında yer alıyor.

Paris’in en büyük toplu taşıma kurumu olan ve Fransa ile beraber 17 farklı ülkede toplu ulaşım hizmeti sunan RATP heyeti, İETT’nin Edirnekapı’da bulunan Metrobüs Filo Yönetim Merkezi’nde teknik bilgi aldıktan sonra metrobüs ile yolculuk yaparak sistemi deneyimledi.

Heyet, İETT’nin metrobüs sisteminde yaptığı yenilikler, yeni hizmete alınan 280 yolcu kapasiteli araçlar, otonom sürüş hazırlıkları, sefer sıklığı ve metrobüsün 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor olmasından dolayı İETT’ye tebriklerini ilettiler.

İETT, dünyanın farklı ülkelerinden toplu ulaşım kurumlarını İstanbul’da ağırlamaya ve kaliteli toplu ulaşım için karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımına devam edecek.