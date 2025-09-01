İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile 94’üncü İEF kapsamında, çim konserlerinde sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’yi dinledi. Binlerce İzmirlinin akın ettiği fuarda konsere de büyük ilgi vardı.İZMİR (İGFA) - 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında bu kez ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sahne aldı.

İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği sanatçıyı dinleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay da vardı. Tugay çifti Yıldız Tilbe’nin sevilen şarkılarına eşlik etti. Konsere katılanlar da cep telefonları ile çekim yaparak o anları ölümsüzleştirdi.

Yıldız Tilbe hayranları, dansıyla göz dolduran sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Daha çok dans etmek istediğini ancak yaşlandığını söyleyen Tilbe, “Ne güzel görünüyorsunuz. Maşallah size. Ben nasıl görünüyorum? Güzel görünüyor muyum? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Canım İzmir. İzmir’i çok seviyorum. Aslan memleketim. Gönlümün yâri İzmir” dedi. Dillerden düşmeyen parçalarını İzmirliler için seslendiren Tilbe’nin konseri unutulmaz anlar yaşattı.