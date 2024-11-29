Göçmen kaçakçılığına yönelik uzun bir süredir devam eden 'Kalkan' operasyonlarının 32'ncisi yurt genelinde gerçekleştirildi. Son operasyonlarda 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 626 düzensiz göçmen yakalandı.ANKARA (İGFA) - Kalkan-32 Operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

2024 yılının ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik; 6 bin 339 operasyon yaptıklarını ve bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandığını belirten Bakan Yerlikaya, son Kalkan-32 operasyonunda ise 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 626 düzensiz göçmenin daha yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyon kapsamında yapılan 402 bin 330 şahsın kimlik kontrolü yapıldığını toplam 16 bin 112 yer kontrol edildiğini belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1862358366460199104

Türkiye'nin göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunulduğunun altını çizen Bakan Yerlikaya, "Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Ülke genelinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.