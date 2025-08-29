Türkiye’nin kuzeydoğu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Ağustos tarihli değerlendirmelerine göre, özellikle Adana’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Toroslar bölgesi ile Trabzon’un iç kesimleri, Rize ve Artvin’in kuzeyinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının artması beklenirken, genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Bu durum özellikle tarım ve açık hava faaliyetleri açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizcilik ve ulaşım faaliyetleri açısından risk oluşturacak bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.