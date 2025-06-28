İBB, kadınların gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri ihtiyaçlara yönelik beceriler kazandırmak amacıyla her hafta “Yaratıcı Kadınlar için Marangozluk Atölyesi” düzenliyor. İBB Kadın çatısı altında yürütülen eğitim, kadınların teknik alanlarda güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bakış açısının yaygınlaşmasını hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kadınların yaşamın her alanında etkin, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak var olmalarını destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İBB Kadın, “Yaratıcı Kadınlar için Marangozluk Atölyesi” düzenledi. Bakırköy’de bulunan İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Marangozhanesi’nde dün gerçekleştirilen “Kadınlar İçin Temel Marangozluk Becerileri Giriş Eğitimi” atölyesine katılan kadınlar, ahşap, MDF, sunta gibi malzemelerin özellikleri ve kullanım alanlarını, dekupaj, freze, planya, zımpara ve benzeri temel el aletlerinin kullanımı, birleştirme, cilalama, yapıştırma, çizme, vidalama, dolap kulp/menteşe montajı, ray takma gibi pratik uygulamaları ve raf, ayakkabılık, çerçeve gibi küçük mobilya ve ahşap eşyaların yapımını öğrendi.

“EVİMİN USTASI OLABİLİRİM”

Temel seviyede planlanan atölye, teknik güvenlik gereklilikleri dikkate alınarak yapılandırılırken, katılımcıların gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri basit ahşap onarım ve üretim işlerini kendi başlarına gerçekleştirebilecek bilgiye ulaşmaları hedeflendi. Atölye, kadınların hem kendi potansiyellerini keşfetmelerine hem de “erkek işi” olarak görülen alanlarda da var olabileceklerini deneyimleyerek farkındalık geliştirmelerine olanak tanıyor.