İBB, işgal kuvvetlerinin geldikleri gibi gittiği 6 Ekim’in 102. yılını özel etkinliklerle kutlayacak.İSTANBUL (İGFA) - 4-6 Ekim tarihleri arasında Artİstanbul Feshane’de düzenlenecek olan kutlamalarda; ücretsiz konserler, söyleşiler ve atölyeler yer alacak. Kutlamaların finalinde Gece Yolcuları ve Manuş Baba sahne alacak. Ayrıca, 6 Ekim’de entegrasyona dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle İstanbullular, şehrin kurtuluşunu atölyeler, konserler, geziler ve söyleşilerle anacak.

KONSERLERLE SON BULACAK

Artİstanbul Feshane'deki üç gün sürecek bu özel programda İstanbullular; ücretsiz konserler, ilham veren söyleşiler ve yaratıcı atölyelerle kurtuluş ruhunu yeniden yaşayacak.

Söyleşilerle işgal döneminin zorlu koşulları, direnişin azmi ve kurtuluş mücadelesinin kahramanlık hikayeleri derinlemesine ele alınacak. Çocuklar için hazırlanan özel atölyelerle, o günlerin atmosferi yeni nesillere aktarılacak.

Bu büyük kutlamanın zirvesi ise 6 Ekim akşamı yaşanacak. Müzikseverler, günün anlamına yakışır finalde Gece Yolcuları ve Manuş Baba'nın sahne performanslarıyla zafer coşkusunu doruklara taşıyacak.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

6 Ekim pazartesi günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla birlikte, İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmeti alabilecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.