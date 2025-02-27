Son bir hafta içerisinde sınırlarda 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 90 şahıs yakalanırken, 1 Ocak’tan bugüne kadar yakalananların sayısı 810 oldu.ANKARA (İGFA) -Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlardan yasa dışı yollara geçit verilmiyor.

Millî Savunma Bakanlığı'nın Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında yurt içi ve yurtdışı terörle mücadele konularında açıklamalarda bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir hafta içerisinde 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 90 şahsın yakalandığını, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 810 olduğunu duyurdu.

Son bir haftada engellenen bin 423 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 11 bin 177’ye ulaştığı kaydedildi.

Son bir hafta içerisinde hudutlarımızda 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 90 şahıs yakalandı. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar yakalananların sayısı 810 oldu. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KPmAxCWetD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 27, 2025

44 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları; geniş bir stratejik vizyon çerçevesinde millî güvenliğimizi ve çıkarlarımızı teminat altında tutmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmaya devam ettiği belirtildi.

Tuğamiral Aktürk, icra edilen terörle mücadele operasyonlarında ise son bir haftada 44 terörist etkisiz hâle getirildiğini, böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar 186’sı Irak’ın, 266’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 452 olduğunu açıkladı.

Tuğamiral Aktürk, ayrıca 20 Şubat’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’yu, Suriye’nin kuzeyinde icra ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekâtı’nın 5’inci yıl dönümünde (27 Şubat 2020), tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ederkeen, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.