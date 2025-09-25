Huawei, 2025 Küresel Kamu Sektörü Bulut ve Yapay Zeka Zirvesi’nde, ülkelerin akıllı dönüşümünü hızlandırmak için tasarlanan “R.I.S.E” Ulusal Hükümet Bulut Referans Mimarisi’ni tanıttı. Esnek ve güvenilir altyapı, güvenli veri yönetimi, yenilikçi yapay zeka çözümleri ve zengin bir ekosistem sunan bu mimari ile ilgili açıklama yapan Huawei Başkan Yardımcısı Li Junfeng, bulut ve yapay zeka sinerjisiyle hükümetlerin verimli, güvenli ve merkezi bir altyapı oluşturduğunu vurguladı.Media OutReachNewswire / ÇİN, ŞANGHAY (İGFA) - Huawei, 2025 Küresel Kamu Sektörü Bulut ve Yapay Zeka Zirvesi'nde, ülkenin akıllı dönüşümünü hızlandıran “R.I.S.E” Ulusal Hükümet Bulut Referans Mimarisi'ni resmi olarak tanıttı.

HUAWEİ'NİN ÇÖZÜMLERİ KAMU HİZMETLERİNDEKİ ZORLUKLARI HEDEFLİYOR

Huawei Başkan Yardımcısı ve Küresel Kamu Sektörü İş Birimi CEO'su LiJunfeng (Wind), konuşmasında; bulut ve yapay zeka teknolojileriyle desteklenen Huawei'nin, veri toplama, işleme ve değer elde etmeyi sağlarken, hükümet ve kamu hizmetlerinin akıllı dönüşümünü destekleyen merkezi, verimli ve güvenli bir bulut altyapısı kurduğunu belirtti.

Devlet Bilgi Merkezi Bilgi Teknolojileri ve Endüstri Geliştirme Departmanı Direktörü ShanZhiguang, Çin’in ICT odaklı dönüşümünü küresel akıllı yönetişim açısından değerli bir model olarak nitelendirdi.

DPO (Hong Kong), CCK (Tunus), Ankabut (BAE) ve AIPMC (Huadu, Guangdong) temsilcileri de etkinlikte konuşma yaptı.

Zirvede, Huawei Global Kamu Sektörü İş Birimi Baş Bilim İnsanı Hong-Eng Koh, dört çözümden oluşan Ulusal Hükümet Bulutu için “R.I.S.E” referans mimarisini tanıttı:

1-) Esnek ve Güvenilir Altyapı: Ulusal Hükümet Bulutu, veri güvenliğini ve kritik uygulamaların istikrarlı çalışmasını sağlayan esnek ve güvenilir bir bulut altyapısı sunar.

2-) Güvenli ve Egemen: Ulusal dijital bağımsız güvenlik sorunlarını ele almak için Huawei, birden fazla dağıtım modeli (ör. kamu bulutu, tam yığın özel bulut ve Huawei Cloud Stack) sunar. Birleşik bir mimari, senkronize teknolojiler ve paylaşılan bir ekosistem aracılığıyla bu çözümler, güvenli ve güvenilir veri depolama, akışı ve kullanımını destekler.

3-) Yenilikçi ve Hazır AI: Mimari, yüksek kaliteli verilerin verimli bir şekilde sağlanması ve kullanılması için uygulamalar, veriler ve AI için üç etkinlik platformu oluşturur. Huawei, dijital kamu platform katmanının temel yetenekleri olarak hükümete özel akıllı ajanlar ve dijital kimlikler sunarak üst katman hükümet uygulamalarını destekler.

4-) Zenginleştirilmiş Ekosistem: Huawei, hükümet ve kamu sektörlerinde 100'den fazla ekosistem oyuncusuyla iş birliği yaparak, ülkelerin kamu hizmetlerinin dijital ve akıllı dönüşümünü hızlandırmasına destek oluyor.

Huawei, kamu hizmetlerinde dijital ve akıllı dönüşümün kritik ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı çözümler sunmaya kararlı olup inovasyona yatırım yapmaya devam ediyor. Güçlü bulut ve yapay zeka sinerjisinden yararlanarak, önemli zorlukların üstesinden gelinmesine katkı sağlıyor. Ulusal Hükümet Bulutu referans mimarisinin piyasaya sürülmesi, kamu hizmetlerinin sunumunda “akıllı iş birliği”nin yeni bir çağının başlangıcını simgeliyor.

Huawei, gelecekte de bulut ve yapay zeka entegrasyonunu derinleştirerek yeni çağda yüksek kaliteli gelişimi desteklemeye devam edecektir.