Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025’in ilk 9 ayında havayoluyla günde ortalama 686 bin kişinin seyahat ettiğini, toplam yolcu sayısının 187 milyon 397 bin 678’e ulaştığını duyurdu. Eylül ayında 24 milyon 769 bin yolcu taşındı havayollarındaki uçak trafiği ise yüzde 11,7 arttı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün Eylül 2025 havayolu verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, iç hatlarda 92 bin 573, dış hatlarda 94 bin 799 uçak trafiğiyle toplam 239 bin 335 uçağın hizmet aldığını, geçen yıla göre yüzde 11,7 artış yaşandığını belirtti.

Eylül’de iç hat yolcu trafiği 9 milyon 547 bin 571, dış hat 15 milyon 205 bin 768 olarak gerçekleşti; direkt transit dahil toplam 24 milyon 769 bin 907 yolcu taşındı (yüzde 10,5 artış). Yük trafiği iç hatlarda 91 bin 460 ton, dış hatlarda 406 bin 58 ton (toplam 497 bin 517 ton) oldu.

9 AYLIK PERFORMANS

Ocak-Eylül döneminde iç hatlarda 76 milyon 584 bin 284, dış hatlarda 110 milyon 699 bin 739 yolcu trafiği kaydedildi; direkt transit dahil toplam 187 milyon 397 bin 678 yolcu taşındı (yüzde 5,3 artış). Uçak trafiği iç hatlarda 746 bin 659, dış hatlarda 711 bin 652 (toplam 1 milyon 888 bin 370, yüzde 7,6 artış). Yük trafiği 3 milyon 844 bin 139 ton (yüzde 5,2 artış).

İSTANBUL HAVALİMANI REKORU

İstanbul Havalimanı’nda Eylül’de 48 bin 502 uçak trafiğiyle 7 milyon 610 bin 623 yolcu taşındı. 9 ayda 410 bin 571 uçakla 62 milyon 861 bin 408 yolcu hizmet aldı.

Sabiha Gökçen’de Eylül’de 24 bin 669 uçakla 4 milyon 424 bin 116 yolcu taşındı; 9 ayda 202 bin 965 uçakla 35 milyon 628 bin 48 yolcu trafiği gerçekleşti.

Atatürk Havalimanı’nda Eylül’de 2 bin 389, 9 ayda 21 bin 835 uçak trafiği kaydedildi.

TURİZM MERKEZLERİ 9 AYDA 50 MİLYON 226 BİN 510 YOLCU AĞIRLADI

Turizm havalimanlarında ise 9 ayda 50 milyon 226 bin 510 yolcu taşınırken; İzmir Adnan Menderes 9 milyon 586 bin 467, Antalya 31 milyon 334 bin 474, Dalaman 4 milyon 740 bin 865, Milas-Bodrum 3 milyon 762 bin 108, Gazipaşa-Alanya 802 bin 596 yolcu taşıdı.