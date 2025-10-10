Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla kişiye kesintisiz enerji sağlayan UEDAŞ, meme kanseri farkındalığını artırmak için Pembe Lambalar Projesi'ni sürdürüyor. Erken teşhis ve düzenli tarama vurgusuyla kadın sağlığına dikkat çeken proje, kentleri pembe ışıklarla aydınlatıyor ve sağlık bilincini güçlendiriyor.BURSA (İGFA) - Ülkemizde en sık rastlanan kanserler arasında yer alan ve her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde karşılaştığı meme kanserinin riski artmaya devam ederken, tüm dünyada 20'li yaşlardan sonra her yaşta görülme olasılığı olan meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor.

Her yıl Ekim ayında sokakları pembeye büründürerek toplumsal farkındalık yaratan şirket, bu yıl da Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, erken tanının yaşam kurtarıcı rolünü vurguladı. Proje kapsamında sokak lambaları şehri pembe aydınlattı.

Her 8 kadından birinde ortaya çıkan meme kanseri riski tüm dünyada giderek artıyor. 20’li yaşlardan itibaren özellikle ileri yaşlarda görülme ihtimali yüksek olan bu kanser türü için erken teşhis hayati önem taşıyor. UEDAŞ’ın Pembe Lambalar Projesi ise bu konuda yalnızca görsel bir etki yaratmıyor, aynı zamanda kadınlara düzenli taramanın ve erken teşhisin tedavide sağladığı avantajları hatırlatıyor. Şehirdeki pembe ışıklar, güçlü bir sembol olarak toplumun hafızasında kalıcı bir iz bırakıyor.

PEMBE IŞIKLAR YAŞAM İÇİN YANIYOR

Projenin erken teşhis ve tedavi için önemine dikkat çeken UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, Pembe Lambalar Projesi ile her Ekim ayında şehirlerimizi pembe ışıklarla aydınlatarak, meme kanserine karşı toplumsal farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Kadınlarda en yaygın kanser türü olan meme kanseri, her yıl milyonlarca yeni tanıyla küresel ölçekte ciddi bir sağlık sorunu olmayı sürdürdüğünü ifade eden Gençoğlu, "Farklı noktalarda yanan pembe lambalar, erken teşhisin yaşam kurtarıcı değerini hatırlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor. Ülkemizde meme kanserinin giderek yaygınlaşması, farkındalık çalışmalarını çok daha kritik hale getiriyor. Bu yıl İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje, aydınlatmaların kapsamını genişleterek daha fazla insana ulaşmamızı sağladı. Kadınların sağlıkla dolu geleceğiiçin, farkındalığı artırmaya ve tarama oranlarını yükseltmeye yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ERKEN TEŞHİSE VURGU

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ise yaptığı açıklamada projenin yalnızca şehirlere renk katmadığını, aynı zamanda toplumun sağlık bilincini canlı tuttuğunu belirterek, Pembe Lambaların kadınlara meme kanserine karşı dikkatli olmayı ve düzenli taramanın hayati önemini hatırlatan sessiz bir çağrı niteliğinde olduğunu söyledi.

Şehir siluetine yayılan pembe aydınlatmalar farkındalığı güçlü bir simgeye dönüştürdüğünü ifade eden Uzm. Dr. Çetin, "Meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı son derece yüksek bir hastalıktır. Bu yüzden kanser tarama çalışmaları son derece önem kazanmaktadır. İlimizde bulunan 13 sağlıklı hayat merkezimiz bünyesinde yer alan ve kısa adı KETEM olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde 40-69 yaş arası kadınlara ücretsiz mamografi hizmeti verilmektedir. Bu merkezlerimizde kanser taramalarını gerçekleştiren vatandaşlarımız arasında şüpheli bulgular tespit edilenler hızlıca tedavi merkezlerine sevk edilmekte ve böylece ciddi bir yük altına girmeden kanserden kurtulma şansı elde etmektedir. UEDAŞ ile birlikte yürüttüğümüz bu proje ile amacımız, erken tanının değerini çok daha geniş kesimlere ulaştırmak ve kadınları harekete geçirmek” dedi.