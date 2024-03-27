Marmara Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği ve Pendik Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında birlikte organize ettiği sokak İftarı Programına çok sayıda Hemşerimiz katıldı.

İftar Programına Bayburtlu Hemşerimiz Suat Pamukçunun katılımı ilgi yarattı.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül’de İftar Programına katılım sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İftar Programında Hemşerilerimize katılımlarından dolayı teşekkür etti. 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlardan destek talep etti.

İstanbul Milletvekili Hemşerimiz Yeniden Refah Partisinden istifa edip AK Parti saflarına katılması İftar Programına katılım sağlayan hemşerilerimizin ilgi ve alakasına sebep oldu.

Pamukçu önümüzde bir seçim yok 2028’in provası var. Bu seçim bir beka meselesidir. Arkadaşlarımız buna göre hareket etsinler.

Birliktelik vurgusu yapan Pamukçu, İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu seçimde başarılı olması hâlinde 2028’te cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.



İftar Programına Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül, Suat Pamukçu’ya AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ve Hemşerilerimiz katıldı.





Geçtiğimiz Şubat ayında Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti Büyük İstanbul Mitinginde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozet ile AK Parti’ye katılmıştı.

Yeniden Refah Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurt, AK Parti’ye katılan Pamukçu’ya yönelik ağır ifadeler içeren eleştiriler yapmıştı. Bu konuya dair konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, kötü söz sahibinindir dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi zulmüne bu Ülkeyi teslim etmesinler diyerek buradan uyarıyorum dedi.



