Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), çevre ve ekoloji projelerini il genelinde hayata geçirmeye devam ediyor.HATAY (İGFA) - HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yayladağı ilçesinde yer alan vahşi çöp depolama sahasını doğaya yeniden kazandırmak için rehabilitasyon çalışmalarına başladı.

Yayladağı ilçesi Şafak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 20 hektar alandaki vahşi depolama sahası, HBB tarafından yapılan çalışmalarla yeniden düzenleniyor.

ÇALIŞMALAR YAKIN ZAMANDA TAMAMLANIYOR

Rehabilite çalışmaları kapsamında çevreye zarar veren atıkların iş makineleriyle bertaraf edildiği aktaran HBB yetkilileri, bölgenin doğal yapısını korumayı amaçladıklarını ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.