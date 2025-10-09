Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD arasında imzalanan protokolle, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları restore edilerek kültür-sanat merkezlerine dönüşüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “II. Abdülhamid’in mirasını geleceğe taşıyoruz. Bu alanlar, İstanbul’un yeni kültür adası olacak” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları (TCDD) arasında 15 Ağustos 2024’te imzalanan protokolle başlatılan çalışmalar kapsamında, İstanbul’un tarihî simgeleri Haydarpaşa ve Sirkeci Garları yeniden işlevlendiriliyor.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahaları Proje Lansmanı’nda, bu alanların kültürel ve toplumsal miras olarak korunarak şehre kazandırılacağını açıkladı.

Tarihi ve kültürel varlıklarımız için atılan her adımın, uzman görüşleri ve bilimsel analizler ışığında gerçekleştiğini belirten Bakan Ersoy, "1870’lerden bu yana Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ulaşımın kalbi olan Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nın, Sultan II. Abdülhamid’in mirası olduğunu vurguladı. “Bu yapılar, toplumsal olayların ve insan hikâyelerinin tanığı olarak bir asrı geride bıraktı. Projelerimizle köklü geçmişe sahip çıkarken, kültür ve sanatla geleceğe ilham verecek kamusal alanlar oluşturuyoruz” dedi.

HAYDARPAŞA’NIN ÇÖKME RİSKİ GİDERİLDİ

Haydarpaşa Garı’nın dolgu alanda ahşap kazıklar üzerine inşa edildiğini, ancak jeoradar etütlerinde bine yakın kazıktan sadece 200’ünün sağlam kaldığının tespit edildiğini belirten Bakan Ersoy, “Galata ve Kız Kulesi’nde olduğu gibi, Haydarpaşa da çökme noktasına gelmişti. Zemin güçlendirme çalışmalarıyla binayı kurtardık. Gar, 2010’daki yangından sonra sessizliğe gömülmüştü; şimdi kültür-sanat merkezi olarak yeniden hayat bulacak" diye konuştu.

KÜLTÜR VE SANATLA YENİ KİMLİK

Haydarpaşa Garı, sergiler, açık hava etkinlikleri ve performans sanatları merkeziyle farklı yaş gruplarına hitap edecek. Körler Kenti kalıntılarıyla bir arkeopark, arkeoloji müzesi, modern kütüphane, çocuk ve bebek kütüphanesi, dijital kütüphane ve Yazma Eserler Kurumu’na bağlı şifahane kurulacak. Ersoy, “Anadolu Yakası’nda uzun süredir ihtiyaç duyulan kültür merkezi eksikliğini gideriyoruz” dedi.

SİRKECİ: DOĞUNUN VE BATININ BULUŞMA NOKTASI

Sirkeci Garı’nın, Rumeli Demiryolları’nın başlangıcı ve “Batıya Açılan Kapı” olarak tarihî bir sembol olduğunu belirten Ersoy, “Orient Ekspres’in son durağı, Balkan Savaşları’nda Mehmetçiklerin uğurlandığı, göçlerin tanığı olan bu gar, İstanbul’un kıtalararası kimliğini yansıtıyor” dedi. Zemindeki sıvılaşma sorununa karşı 24 metre derinlikte güçlendirme yapıldığına dikkati çeken Bakan Ersoy, "Sirkeci, demiryolu müzesi, göç müzesi, seyahat kitaplığı ve sergi salonlarıyla yeniden işlevlendirilecek. Hızlı yaşam akışına dinginlik sunan, tarihle bağ kuran bir yaşam alanı olacak" diye konuştu.

Ersoy, projelerin demiryolu taşımacılığını sürdürürken kültür-sanat faaliyetleriyle İstanbul’un tarihî belleğini güçlendireceğini vurgulayarak, “Galata ve Kız Kulesi’ni eski ihtişamına kavuşturduk. Sıra Haydarpaşa ve Sirkeci’de. Bu alanlar, İstanbul’un yeni kültür-sanat adası olacak” dedi.