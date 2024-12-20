Hatay’daki Sarıseki Ortaokulu için oluşturulan “Akıl- Zekâ Oyunları ve Robotik Kodlama Sınıfı”nın açılışı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz başta olmak üzere öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.HATAY (İGFA) - Hatay İskenderun'da yer alan ve 200’ü aşkın öğrencisi bulunan Sarıseki Ortaokulu’na Motor Aşin şirketi desteğiyle Akıl-Zeka Oyunları ve Robotik Kodlama Sınıfı kazandırıldı.

Her kademeden öğrenci faydalanması hedeflendiği sınıftaki tüm eğitim-öğretim materyalleri; çocukların zekâ gelişimi, teknik konulara ve mühendislik alanlarına ilgi duyması, aynı zamanda entelektüel birikimlerine katkı için uzmanlar tarafından dikkatle seçildi.

3D yazıcıdan robotik setlerine, satranç masalarından kütüphaneye kadar birçok detayın düşünüldüğü sınıftan, aynı anda 30 öğrenci yararlanabiliyor. İç dekorasyonda ise öğrencilerin motivasyonunu yükseltecek ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak renk tonları tercih edildi.

Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, Hataylı öğretmenlerle ve öğrencilerle geçen günün ardından projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aşçı, “Bize büyüklerimizden miras kalan en önemli değerler arasında, birliğimize sahip çıkmak ve yardımlaşmak var. Rahmetli babam, Suphi Aşçı, bizlere sevgiyle yapılan her işin değer kazanacağını ve paylaşmanın önemini anlatan iyi bir yol göstericiydi. Onun değerli hatırası için attığımız bu adımın, iyiliklere vesile olması temennimiz. Yeni adımlarla ‘eğitime değer’ ve ‘insana değer’ yaklaşımımızı sürdürmek niyetindeyiz.” dedi.

