Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Hasan Âli Yücel’i anmak ve kültürel mirasını yaşatmak için düzenlenen öykü yarışmasında kazananlar düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.BURSA (İGFA) - Hasan Ali Yücel’in düşünsel mirasını yaşatmak ve fikirlerini geniş kitlelere ulaştırmak adına düzenlenen Hasan Âli Yücel Öykü Yarışması’na 7 farklı ülkeden toplam 513 eser başvuru yaptı. Alanlarında uzman akademisyen ve edebiyat dünyasının saygın isimleri Doç. Dr. Betül Batır, Prof. Dr. Gökhan Tunç, Prof. Dr. Hülya Taş, Derya Biçer ve Jale Sancak, yarışmaya katılan 513 eseri titizlikle inceledi. Yapılan değerlendirmenin ardından yarışmaya “Yücelten İstasyonu” eseriyle Erzurum’dan katılan Mete Öztürk birinci, “Mezarlıktaki Ayakkabılar” eseriyle Samsun’dan katılan Nebahat Kocatürk, ikinci, “Cehennemde Bir Mevsim” eseriyle Bursa’dan katılan Mehmet Arlan üçüncü oldu. Yarışmada Rümeysa Torlak ve Gökhan Durmuş, katıldıkları eserleriyle mansiyon almaya hak kazandı. Dereceye giren eserlerin belirlenmesiyle birlikte Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası’nın verdiği konserle başladı. Konserin ardından Şair Oktay, çağdaş Türk şairlerinden en beğeniler şiirleri seslendirdi.

Hasan Âli Yücel Öykü Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve jüri üyelerinin elinden aldı. Yarışmada birinci 25 bin, ikinci 20 bin, üçüncü ise 15 bin lirayla ödüllendirildi. Mansiyon alanlar ise 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. Dereceye giren ilk 20 eser, Osmangazi Belediyesi tarafından kitap haline getirilip ücretsiz şekilde dağıtılacak.

“Hasan Ali Yücel'i Osmangazi Belediyesi olarak Yılın Aydını ilan ettik”

Hasan Ali Yücel'i anmak ve onun kültürel mirasını yaşatmak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Bugünün ayrıcalığı, Türk eğitim ve kültür dünyasında derin izler bırakmış bir aydının doğum gününü birlikte anmak ve onun mirasını paylaşmaktır. Hasan Ali Yücel, Cumhuriyetin genç yaşlarında gerçekleştirdiği kültürel devrimler ve eğitim reformlarıyla toplumun kültürel yapısının şekillenmesinde ve gelişmesinde öncü bir rol oynamıştır. Yücel`in mirasını daha geniş kitlelere taşımak amacıyla düzenlediğimiz Hasan Âli Yücel Öykü Yarışması, büyük bir ilgiyle karşılandı. Yarışmamıza ülkemiz ve 7 farklı ülkeden toplam 513 katılımcı başvurdu. Edebiyat, yalnızca bir ifade biçimi değil, farklı kültürleri bir araya getiren güçlü bir köprü, evrensel bir iletişim aracıdır, katılımcı sayısındaki bu çeşitlilik, edebiyatın coğrafya sınırlarını aşarak kültür, düşünce ve sanat yoluyla insanları birleştiren gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Yücel’in düşünsel mirasını yaşatmak ve fikirlerini geniş kitlelere ulaştırmak adına gösterilen bu ilgi, bizler için büyükbir mutluluktur. Ayrıca, bu yıl Hasan Âli Yücel'i Osmangazi Belediyesi olarak Yılın Aydını ilan ettik, onun izinden giderek sergi, söyleşi, öykü yarışması ve sempozyum gibi etkinlikler düzenledik. Bugün, burada, bu anlamlı anın parçası olmanın ve Yücel'i bir kez daha anmanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Değerli jüri üyelerimiz, her bir eseri titizlikle değerlendirerek bu ödül törenini mümkün kıldılar. Alanlarında değerli akademisyenlerimiz ve edebiyat dünyasının saygın isimleri olan Doç. Dr. Betül Batır, Prof, DrGökhan Tunç, Prof. Dr. Hülya Taş, Derya Biçer ve Jale Sancak'a ve bu sürece katkı sağlayan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Yarışmaya ilgi büyüktü”

Ödül törenini 17 Aralık tarihine tesadüf ettirmelerinin sebebinin bugünün Hasan Âli Yücel'in doğum günü olduğunu belirten Doç. Dr. Betül Batır da, “Tam 127 yıl önce Hasan Âli Yücel, bugün doğmuş.Hasan Âli Yücel, çok yönlü bir kişilik eğitimci, siyaset insanı, felsefeci, öğretmen, milli eğitim bakanı, edebiyatçı, şair, yazar ve saymakla mümkün olmayan bir çok niteliklere sahipti. Mevlevi kültüründen gelen bir şahsiyet, edebiyata ve sanata son derece önem veren Hasan Âli Yücel’i Osmangazi Belediyesi, yılın aydını ilan etti ve aynı zamanda Hasan Âli Yücel Öykü Yarışması başlattı. Bu yarışmaya ilgi büyüktü, Türkiye olmak üzere bir çok ülkeden de katılım sağlandı ve 513 eser gönderildi. Biz de jüri üyeleri olarak bu eserler arasında zorlandık. Konusu Hasan Âli Yücel, olan eserleri değerlendirdik. Daha sonra kurgusu ve yazım hatalarını dikkate alarak Hasan Âli Yücel konusuyla ilgili olmak üzere ilk 20 eseri tespit ettik. Dereceye giren yarışmacıları tebrik ediyor, bu yarışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü ise “Biz dernek olarak her yıl Hasan Âli Yücel'i ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Bizim her zaman amacımız, yeni kuşaklara ve genç öğrencilere ulaşmak. Hasan Âli Yücel Öykü Yarışması’nı düzenlediği için Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

