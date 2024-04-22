Bayburt Hacıoğlu Köyü Derneği olağan Kongresini İstanbul Güngörendeki Dernek Merkezinde yaptı.

Kongre Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Divan Başkanı ve Divan üyelerini seçiminin ardından kongreye geçildi.İki adayın yarıştığı seçimi Halihazırdaki Başkan Emrah Tekel büyük bir oy farkıyla kazandı.

Hacıoğlu Köyü yeni yönetimi şu isimlerden oluştu.

Başkan Emrah Tekel

Yönetim: Süleyman Telli,Hacı Purut,Servet Akbal,İsmail Tekel,Yaşar Oruç,Baki Oruç,İbrahim Korkut Durmuş,Yusuf Türk.Özer Akbal,Harun Tekel,Akın Dursun,İsmail Bayram,Hacı Osman Can,Aydın Boğatır,Bayram Akbal,Canan Dursun,Ömer Tekel,Vedat Purut,Ahmet Purut

Bayburt Hacıoğlu Köyü Derneği Başkanlığına seçilen Emrah Tekel üyelerine teşekkür etti.

Emrah Tekel: Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurul toplantısı 21/Nisan/2024/Pazar günü İstanbul Güngören dernek merkezimizde yapıldı. Genel kurulumuza katılan veya mazereti sebebiyle katılamayıp yüreği bizlerle olan tüm üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

1997 yılında kurulan derneğimiz 2019/ 2021/ ve 2024 yılında göreve gelen yönetimimle beraber siz değerli üyelerimizin bizlere verdiği manevi destek ve katkılarınızla daha da büyüdü ve büyüyecektir.

Önceki dönemde görev yapan her biri diğerinden kıymetli Yönetim Kurulu Arkadaşlarıma teşekkür ederken, yeni yönetimimle beraber birlik ve beraberliğimizi devam ettirme ve dernek faaliyetlerini bulunduğumuz noktadan daha ileriye taşıma azminde olduğumuzu belirtmek isterim. Derneğimiz çatısı altında yer alan her üyemiz ,bizim fikir danışmanımız çözüm ortağımızdır. Bu sebeple, derneğimizin daha ileriye gitmesi adına bizlerle paylaşacağınız düşünceleriniz bizler için çok önemlidir birlikte aynı dernek çatısı altında olmaktan gurur duyuyoruz.

Öncelikle bana inananlara, benimle yola çıkanlara, bu yolda benimle birlikte yürüyenlere sonsuz minnet ve şükranlarımı sunarım. Bütün köylülerime bana oy vermiş veya vermemiş seçime katılan bütün Hacıoğlu köyü halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlerde birlikte demokrasi yarışına girdiğimiz diğer Başkan adayı arkadaşımızı da bu yarışı olgunlukla sürdürdükleri için tebrik ediyorum. Bu nedenle herkesi sivil toplum örgütleri içerisinde saygın ve etkin bir role sahip olan derneğimiz çatısı altında birleşmeye davet eder, “Mevlâm neylerse güzel eyler” der ve her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim.

Saygılarımızla;Yönetim Kurulu Adına Başkan Emrah Tekel