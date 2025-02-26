Geleceğin temiz güç kaynağı gösterilen “Güneş Enerjisi” Büyükşehir ile Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi işbirliğinde düzenlenen çalıştayda konuşulduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde “Güneş Enerjisi Çalıştayı” düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayda güneş enerji sistemlerinin tüm detayları masaya yatırıldı.

GÜNEŞ ENERJİ MASAYA YATIRILDI

Güneş enerjisi yatırımlarıyla hem doğayı korumayı hem de kamu harcamalarını azaltmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Güneş Enerjisi Çalıştayı’na” ev sahipliği yaptı. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde düzenlenen çalıştayda güneş enerji sistemleri tüm detayları ile konuşuldu. Çalıştaya alanında uzman pek çok isim ve kuruluş katıldı.

ÇALIŞTAYA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Kongre Merkezi’nde bir gün süren çalıştaya Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Gebze temsilciliklerinin üyeleri, sektörle ilgili akademisyenler, uzmanlar, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri, kamu ve özel sektör yetkilileri, meslek kuruluşları, sektörde ürün ve hizmet üreten firmalar ve çalışanları katılım sağladı.

GELECEĞİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Çalıştayda güneş enerjisi santralleri ile ilgili mevzuat, uygulama, işletme ve güvenlik konularında sunum ve istişareler yapıldı. Ayrıca güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu ve işletilmesi, verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan katkıları, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri, gelecekteki enerji sistemleri için güneş enerjisinin rolü gibi konular alanında uzman yetkililer tarafından katılımcılar ile paylaşıldı.