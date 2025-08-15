Yaz tatilinde binlerce öğrenciyi ağırlayan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), çocuklara uzay ve havacılık alanında keşif dolu bir deneyim sunuyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ve TÜBİTAK destekleriyle hayata geçirilen merkez, 154 interaktif düzenek ile ziyaretçilere Ay’da yürüme, uçak simülatöründe pilotluk yapma gibi uygulamalarla hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sağlıyor.BURSA (İGFA) - Milli Uzay Programı’nın “uzay farkındalığı oluşturma” hedefine katkı sağlayan GUHEM’de çocuklar, bilim iletişimcileri eşliğinde düzenlenen atölyelerde roket teknolojileri, uydular, Güneş Sistemi, ötegezegenler ve göktaşları gibi konuları öğreniyor. Katılımcılar, hem teorik bilgiler ediniyor hem de uygulamalı deneyimlerle öğrendiklerini pekiştiriyor.

Çocukların Gözünden GUHEM

Avrupa’nın alanında en büyük merkezi olan GUHEM’i gezen öğrenciler ve eğitmenler, yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Öğrencilerden Ömer Doyuran, “GUHEM’i çok sevdim. Gerçek bir Ay taşına dokundum, uçak simülatöründe uçuş yaptım. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum.” dedi.

Öğrencilerden Mina Koç, “Uçaklar, hava balonları, uzaya çıkmış bir bayrak gördük. Düzeneklerle ilgili çok güzel bilgiler edindik, çok eğlendim.” diye konuştu.

Roza Deniz Bağış da, “Mars alanı, Ay’dan gelen taş, uçaklar. Hepsi harikaydı. Arkadaşlarıma burayı mutlaka tavsiye ediyorum.” diye konuştu. Evren Yalçınalp ise, “Gerçek bir uçak kokpitine bindik ve orayı inceledik. Öğretmenlerimizden değerli bilgiler aldık. Tüm öğrenciler burayı mutlaka görmeli.” ifadelerini kullandı.

Sıradaki Etkinlik: AstroNature – Perseid Meteor Yağmuru

GUHEM, Ağustos ayında gökyüzü meraklılarını buluşturacak özel bir organizasyona hazırlanıyor. 23-24 Ağustos 2025 tarihlerinde, Kirazlıyayla’daki Bursa Business School’da düzenlenecek AstroNature: Perseid Meteor Yağmuru etkinliği, bilimi doğayla; sanatı ise gökyüzüyle bir araya getirecek.