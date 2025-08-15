Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Gazi Park, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı ile 2. Yüzyıl Parkı Batıkent Rekreasyon Alanı sıcaktan bunalan Başkentliler tarafından yoğun ilgi görüyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Yeşilin Başkenti” sloganıyla kente kazandırdığı yeni park ve rekreasyon alanlarıyla vatandaşlardan tam not alıyor.

Hizmete açılan Gazi Park, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Doğal Yaşam Parkı, 2. Yüzyıl Parkı Batıkent Rekreasyon Alanı ve 30 Ağustos Zafer Parkı kısa sürede Başkentlilerin uğrak noktası oldu.

AOÇ YENİDEN YEMYEŞİL

Kentte uzun süredir kullanılmayan alanları değerlendiren ABB, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki yıllardır boş duran bölgeyi modern bir etkinlik ve rekreasyon alanına çevirdi.

Açık hava sineması, maç yayınları ve konserlere ev sahipliği yapan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı, her yaştan Ankaralıya hitap ediyor.

GAZİ PARK’TA DOĞA VE EĞLENCE BİR ARADA

Yaklaşık 62 bin metrekarelik alanda kurulan Gazi Park’ta, nilüfer göleti, çocuk oyun grupları, kum havuzu ve spor sahaları yer alıyor.

Parkta ayrıca aileler çocuklarıyla birlikte tavuk, horoz, tavşan, cüce keçi, tavus kuşu ve midillilere ayrılmış özel alanlarda hayvanları daha yakından tanıyor. Gazi Park’a ziyarete gelen vatandaşlar doğayla iç içe zaman geçirirken BelPa Restaurant Kafe’de uygun fiyatlı ve hijyenik hizmetten faydalanabiliyor.

BAŞKENT'İN SAKLI CENNETİ: 30 AĞUSTOS ZAFER PARKI

Şehrin merkezinde yer alan ve 166 bin metrekarelik alana yayılan 30 Ağustos Zafer Parkı, hizmete girmesiyle birlikte kısa sürede Başkentlilerin yeni gözdesi oldu.

Parkta 3 şeritli, bin 540 metre uzunluğunda bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları yer alıyor. Ahşap oturma grupları ve tamamen doğal malzemelerle yapılmış çocuk oyun alanları, her yaştan vatandaş için keyifli vakit imkânı sunuyor.

2. YÜZYIL PARKI’NA BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kentkoop Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alanı dev bir rekreasyon alanına dönüştürerek Başkentlilerin kullanımına açtı.

Spor alanları, dinlenme alanları ve çocuk oyun alanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap eden dev rekreasyon alanı, şehrin kalabalığından uzaklaşıp, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen Başkentlilerin akınına uğruyor.

6 adet dinlenme ve seyir terasının bulunduğu alan; 2 adet tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, kapalı spor binası, voleybol sahası ile bisiklet ve yürüyüş alanlarıyla da sporseverlerin ilgisini çekiyor.

ANKARALILARDAN YEŞİL ALANLARA TAM NOT

Hizmete açıldığı günden bu yana Başkentlilerin uğrak noktası haline gelen park ve rekreasyon alanları, vatandaşların beğenisini toplayarak tam not alıyor. Yeşilin her tonunun hâkim olduğu parklara gelen Başkentliler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

- İlyas Yıldırım: “Parkların bu şekilde bizlere kazandırılmasından çok memnunuz. Atatürk Orman Çiftliği’nin kapanmasından dolayı üzülmüştük biz. Tekrar açılması, topluma kazandırılması ve sosyal anlamda faaliyetlerin olmasından çok memnunuz. Büyükşehir Belediye’mize çok teşekkür ederiz.”

- Yasin Ünal: “Mansur Başkan’ımıza yaptığı işlerden ve hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Park, geniş, ferah, ulaşımı kolay ve merkezi bir konumda. Bizler için çok güzel oldu.”

- Sümeyye Ünal: “Buraya tren olduğu için çok kolay ulaşım sağladık. Eğlenceli, güzel bir park alanı.”

- Murat Özkan: “Atatürk Orman Çiftliği tekrar açıldığı için çok memnunuz. Eski hâli ile şimdi hâli arasında dünya kadar fark var. Atıl bir şekilde bıraktıkları zaman çok üzülmüştük. Şu anki durumundan çok memnunum. Büyükşehir Belediye’mize çok teşekkür ederiz.”

- Aliye Eltem: “Açık hava sinema günlerine mutlaka geliyorum. Ortam çok güzel, çok memnunum. Buradaki kalabalığı çok beğeniyorum. İnsanların başka gidecek yeri yok. Herkes masasını almış, yemeğini, tenceresini almış geliyorlar.”

- Selcan Koçak: “Kış döneminde bir kez gelmiştik. Yaz dönemindeyken de ilk kez geliyoruz. Çok güzel bir yer. Çocuklar da rahat ettiler. İmkânları da çok güzel.”