Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'da Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtları’nda görevli 2 yurt müdürü ile 1 müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu. Bakanlık, idari ve adli süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, kamuoyunu bilgilendirdi.ANKARA (İGFA) -Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'da Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki basına yansıyan iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Bakanlık’tan yapılan resmi açıklamada, “Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, öğrenci güvenliğinin önceliği olduğunu vurgulayarak, sürecin şeffaf şekilde takip edileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı gibi yaz tatili için yurttan ayrılan öğrenciler, odalarında bıraktıkları valizlerin dağıtıldığını ve bazı eşyalarının kaybolduğunu öne sürmüştü. Yaz dönemi tadilatı sırasında görevli işçilerin odalara izinsiz girdiği, öğrencilerin eşyalarını karıştırdığı ve bazılarını çaldığı ve rahatsız edici şekilde taciz boyutuna varan eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlattı.