Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri için görüşme takvimi belli oldu.

2025 yılı asgari ücreti için görüşmeleri 10 Aralık Salı günü başlayacak.

Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Ücret belirlemede enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak.

Hatırlanacağı gibi, asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde ise net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Bir asgari ücretlinin işverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.