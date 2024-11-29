Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Bakanlığın eski bürokrat ve çalışanlarıyla Eğitim Emektarları Vefa Gecesi'nde bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, eğitim sistemine emeği geçen Bakanlık eski bürokrat ve çalışanlarına yönelik "Eğitim Emektarları Vefa Gecesi" düzenlendi.

ogan MTAL Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programa Bakanlıkta daha önce bakan yardımcısı, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, müşavir, daire başkanı ve büro personeli olarak görev yapan davetliler katıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre programda konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlık merkez teşkilatındaki çalışmalarıyla ülkemizin eğitim yolculuğunda güzel izler bırakan dostlarımızla bir araya geldik. Maarif davamıza gönül veren kıymetli dostlarımıza davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.



Salonda bulunan birçok çalışma arkadaşlarıyla geçmişte ülkeye ve eğitim sistemine kasteden yapılarla birlikte mücadele ettiklerini hatırlatan Bakan Tekin, birlikte çalıştıkları süre boyunca herkesin birbirinden çok şey öğrendiğini belirterek, "Vefa, geçmişin güzel hatıralarının geleceğin umuduyla buluşmasıdır. Biz büyük bir aileyiz." dedi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, emekli eğitim emektarlarına hizmet şeref belgesi takdim etti.