Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında Düzağaç Anaokulu öğrencilerini makamında misafir etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki sürpriz ziyarette Gölcük Belediyesi’ne gelen öğrenciler, kendi elleri ile çizdikleri renkli kalpleri Başkan Sezer’e hediye etti.

Öğretmenleri ile birlikte minik öğrencileri makamında ağırlayan Sezer, hediyeleri için teşekkür etti.

Ziyarette öğrenciler, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında hazırladıkları soruları Başkan Sezer’e sordular.

Başkan Sezer de demokrasi, insan hakları ve Dünya barışı konusunda gelen soruları içtenlikle cevapladı. Belediye başkanlığı hakkında da öğrencilerin meraklı sorularını cevaplayan Sezer, ziyaretleri için öğrenciler ve öğretmenlerine teşekkür etti.