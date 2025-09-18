Gölcük Belediyesi 11. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası’nda, finalde İhsaniyespor, Değirmenderespor’u 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi 11. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası bu yıl da büyük heyecana sahne oldu. Değirmendere Stadı’nda oynanan final karşılaşmasında, Değirmenderespor’u 2-1 yenen İhsaniyespor Spor şampiyon oldu. Hisareynspor ise turnuvayı 3. tamamladı. Dereceye giren takımlara ödüllerini, düzenlenen törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti.

TAKIMLARA LİG ÖNCESİ HAZIRLIK İMKANI TANIDI

Turnuvanın yeni sezon öncesi takımlar için hazırlık olanağı sunduğunu söyleyen Başkan Sezer, “Çekişme dolu karşılaşmalar sonucunda şampiyon olan İhsaniyespor'u, turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” dedi.