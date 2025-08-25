Bursa'da Karacabey Belediyesi’nin Longoz Fest kapsamındaki “Perseid Meteor Yağmuru” etkinliği, bilim, sanat ve doğayı aynı çatı altında buluşturarak yüzlerce katılımcıya eşsiz bir deneyim yaşattı. Etkinlikte gökyüzü tutkunları unutulmaz anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi’nin Longoz Fest kapsamındaki özel etkinliklerinden biri olan “Perseid Meteor Yağmuru” gözlem şenliği, 22-24 Ağustos tarihlerinde Yeniköy’de gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca devam eden etkinlik; gökyüzü gözlemleri, bilimsel söyleşiler, atölyeler ve sanat etkinlikleriyle dolu bir programa sahne oldu.

Gökyüzü tutkunlarını ve doğaseverleri bir araya getiren etkinlik; TÜBİTAK, T3 Vakfı ve DENEYAP gibi bilim ve teknoloji alanında önemli kuruluşların desteğiyle düzenlendi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yüzlerce katılımcı, hem bilimsel hem de sanatsal açıdan unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik boyunca gökyüzü ve evrenle ilgili merak edilen konular, alanında uzman bilim insanları tarafından anlatıldı. Bu kapsamda Prof. Dr. Ahmet Talat Saygaç, Doç. Dr. Tolga Güver, Prof. Dr. Faruk Soyduğan, Doç. Dr. Ahmet Dervişoğlu, Prof. Dr. Memduh Sami Taner ve Prof. Dr. Erol Kam katılımcılarla buluşarak bilimsel bilgilerini paylaştılar. Akademik söyleşilerde uzayın gizemleri, yıldızlar, gök cisimlerinin hareketleri ve meteor yağmurlarının oluşum süreçleri gibi konular ele alındı. Ayrıca çocuklara ve gençlere yönelik atölye çalışmaları da büyük ilgi gördü. Çocuklar ve gençler bu gökyüzü şöleninde heyecan dolu anlar yaşadı.

BAŞKAN KARABATI’DAN TEŞEKKÜR

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Bilim ve sanatın doğa ile iç içe geçtiği bu özel festivalde, gökyüzünün büyüleyici atmosferini hep birlikte yaşamanın mutluluğunu duyduk. Üç gün boyunca hem akademisyenlerimizin değerli ve ufuk açıcı katkılarıyla gökyüzüne dair yeni bilgiler edindik hem de vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle etkinliklerimiz coşkulu bir havada geçti. Katılımları, merakları ve enerjileriyle bu festivali anlamlı kılan tüm vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca programın her aşamasında büyük bir özveri ve gayretle görev yapan belediye personelimizin emeklerini de özellikle takdir ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla Karacabey’de bilimin, sanatın ve doğanın bir araya geldiği unutulmaz bir etkinliğe imza atmış olduk.” diye konuştu.

Bu arada doğanın güzellikleri içinde gerçekleşen bu özel etkinlik, Karacabey’in yalnızca tarım ve turizmde değil, aynı zamanda bilim ve kültür etkinliklerinde de bir çekim merkezi olabileceğini gösterdi.