Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara nefes aldıracak sosyal destek projelerini aralıksız sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen projeler arasında; lise öğrencilerine ulaşım desteği, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine beslenme desteği, bebek maması, bebek bezi ve bebek çantası desteği, yenidoğan yardımı gibi çocuk ve gençleri önceleyen uygulamalar büyük beğeni topluyor. Öte yandan mutfak tüpü, gıda kolisi, taşınma, evlilik, asker yemin töreni destekleri gibi ailelerin günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak destekler de ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer önemli uygulaması olan Horoz Kart ise ihtiyaç sahiplerine derman oluyor. Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını özgürce karşılayabildiği Horoz Kart, sosyal desteklerin daha hızlı ve onurlu bir şekilde ulaştırılmasına imkan tanıyor.

DENİZLİ’DE DAYANIŞMA BÜYÜKŞEHİR İLE BÜYÜYOR

Sağlık alanında ise, alzheimer ve demans hastaları için takip cihazı desteği ile yaşlı ve hasta vatandaşların güvenliği ön planda tutuluyor. Bunun yanında, anne ve anne adaylarının yaşamını kolaylaştıracak Aile Taksi uygulaması da yine Denizli’de ilk kez hayata geçiriliyor. Ayrıca evde bakım ve sağlık hizmetleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor, hasta nakil taleplerine cevap veriliyor. Yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi ise üstün performansıyla gönüllerde taht kurmayı başarıyor. Her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştıran Aşevi, kentte dayanışma ve paylaşmanın en güçlü örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

“BU ŞEHRİN KAYNAKLARI, BU ŞEHRİN İNSANLARI İÇİN”

Başkan Çavuşoğlu, sosyal belediyecilikte öncü olacak bu projelerin devam edeceğini belirterek, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kimsenin derdine kayıtsız kalamayız. Bu şehrin kaynaklarını, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizle paylaşıyor, dayanışmayı büyütüyoruz. Halkçı anlayışımızla sosyal adaleti güçlendirecek, daha eşit ve yaşanabilir bir Denizli inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bu projelerle sadece bugüne değil, geleceğe de yatırım yaparak vatandaşların yanında olmaya devam edecek.