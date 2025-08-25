Bursa'da Nilüfer Belediyespor Spor Kulübü, Hentbol Erkekler Süper Kupa 2025’in finalinde Beşiktaş’ı 7 metre atışlarında mağlup ederek, kupayı müzesine götürdü.BURSA (İGFA) - Hentbol Erkekler Süper Kupa 2025’in final maçında Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, Beşiktaş ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı 18-17 Nilüfer Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlandı. Çekişmeli geçen maçın normal süresi 33-33 berabere sona erdi. Skordaki eşitlik nedeniyle geçilen 7 metre atışlarına Nilüfer Belediyespor, maçtan 37-36 galibiyetle ayrıldı. Elde edilen skorla Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Kupa 2025’in sahibi oldu.

Maçın ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğancan Erol, şampiyon Nilüfer Belediyespor’a kupa ve madalyalarını takdim etti. Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Kalecisi Mehmet Emre, final maçının en iyi oyuncusu seçildi. Başarılı oyuncuya ödülünü Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Barış Orhonlu verdi. Takım, daha sonra şampiyonluğu Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve oyuncularla birlikte kutladı.

İkinci olan Beşiktaş’a kupa ve madalyaları Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Başer ve İsmet Yiğit Şenocak takdim etti.

BAKAN TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupası’nı kazanan Nilüfer Belediyespor’u yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, mesajında “Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında rakibi Beşiktaş’ı yenerek kupayı kazanan Nilüfer Belediyespor’u kutluyorum. Süper Kupa’daki mücadelesinden dolayı Beşiktaş’ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.