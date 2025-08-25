Kayseri Melikgazi Belediyesi Tesisler Arası Futbol Turnuvası oynanan final karşılaşması ile sona erdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Yeniköy Spor Kompleksi’nde, Melikgazi Belediyesi Sosyal Tesisleri öğrencileri tarafından gerçekleşen turnuvanın şampiyonu ise Yeniköy Sosyal Tesisi oldu. Esenyurt Sosyal Tesisi 2. olurken, Danişmentgazi Sosyal Tesisi ise 3. olarak turnuvayı bitirdi.

Toplam 13 tesisin katılımıyla düzenlenen, oldukça heyecanlı karşılaşmalara sahne olan futbol turnuvası hem öğrencilere hem de izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Kültürel ve sosyal aktivitelerle gençlere birbirinden farklı imkanlar sağladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlere yönelik hizmet ve faaliyetlerine yenilerinin ekleneceğini belirterek şunları söyledi: “Eğitimde, sanatta, kültürde, sporda ve birçok alanda gençlerimiz her zaman önceliğimiz. Gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyici etkinliklere önem veriyoruz.

Bu kapsamda Melikgazi Belediyemize ait sosyal tesislerimizde eğitim alan öğrencilerimizle eğlenceli bir etkinlik düzenledik. Melikgazi Belediyesi Tesisler Arası Futbol Turnuvamız ile hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem de vatandaşlarımız heyecan verici karşılaşmalara tanık oldu. Turnuvamızın şampiyonu Yeniköy takımımız başta olmak üzere, turnuvaya katılan bütün öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Yeni karşılaşmalarda görüşmek üzere.”