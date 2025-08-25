Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliği ile çocukları spora teşvik etmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” Atletizm Yarışları, Finlandiya’ya düzenlenen özel bir seyahatle tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde 81 ilde, 10-14 yaş aralığındaki 2,2 milyon çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” atletizm yarışlarında dereceye giren 10 genç sporcu, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde Finlandiya’nın Tampere kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nı yerinde izleme hakkı kazandı.



4 gün süren program boyunca çocuklar, şampiyonayı tribünden takip etmenin yanı sıra, farklı ülkelerden sporcularla ve Türkiye Atletizm Milli Takımı sporcularıyla tanışma, atletizm dünyasının yıldızlarını gözlemleme ve uluslararası bir atmosferi deneyimleme fırsatı buldu.

Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı Atletizm Yarışları, çocukları spora teşvik ederek atletizm yeteneklerinin keşfedilmesine ve spor kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sunuyor. Proje, ikinci yılında ulaştığı katılım sayısıyla bir kez daha Türkiye’nin en geniş kapsamlı çocuk atletizm organizasyonlarından biri olmayı başardı.

Decathlon Türkiye CEO’su Philippe Debray, “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı kapsamında bu yıl da 2,2 milyondan fazla çocuğumuzu pistlerle buluşturarak onların spor sevgilerini güçlendirmek, özgüven kazanmalarına destek olmak bizim için çok değerliydi. Büyük finalde heyecanlarına tanıklık ettiğimiz genç sporcularımızdan dereceye girenlerin, büyük ödül kapsamında sporun birleştirici gücünü Finlandiya’da uluslararası bir atmosferde deneyimlemeleri paha biçilmez bir anı, spora olan bağlılıklarını güçlendiren bir ilham kaynağı oldu. Bu ilhamın onları yeni hedeflere yönlendireceğine yürekten inanıyor, Türkiye Atletizm Federasyonu’na, öğretmenlerimize, ailelerimize ve tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Decathlon olarak sporun ilham verici gücünü daha fazla çocuğa ulaştırmak için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.