Türk savunma sanayiinde yerlilik oranı günden güne artarken, Bayraktar ile TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen "GÖKÇE" yeni nesil güdüm kiti, Bayraktar AKINCI platformuyla testini 'tam isabet' ile tamamladı.ANKARA (İGFA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti atış testinden tam isabet anlarını paylaştı.

https://twitter.com/Selcuk/status/1868615073356456356

Bayraktar ile TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen "GÖKÇE" yeni nesil güdüm kiti, Bayraktar AKINCI platformuyla testini 'tam isabet' ile tamamladı.