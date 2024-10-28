Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücü olacak SİPER Ürün-1 sisteminin ordunun envanterine girdiğini duyurarak, SİPER Ürün-2 ile ilgili sistem geliştirme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 sistemi şanlı ordunun envanterine girdi.

Savunma sanayideki yeni gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün duyurdu.

Gök Vatan'ın kalkanı olacak uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücü SİPER Ürün-1 sisteminn envantere girdiğini belirten Görgün, "SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun" ifadelerini kullandı.