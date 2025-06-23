Çemberlitaş Gençlik Merkezi GÖK-HAN roket takımı dünya üçüncüsü olduANKARA (İGFA) - T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çemberlitaş Gençlik Merkezi bünyesinde kurulan GÖK-HAN Roket Takımı, ABD’de düzenlenen International Rocket Engineering Competition’da gösterdiği üstün performansla SDL Payload Challenge kategorisinde dünya üçüncülüğünü elde ettiğini bildirdi.

Gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Çemberlitaş Gençlik Merkezi çatısı altında çalışmalarını sürdüren GÖK-HAN Roket Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen International Rocket Engineering Competition kapsamında SDL Payload Challenge kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Tamamen gençlerin tasarlayıp ürettiği roket projesiyle elde edilen bu başarı, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna gençlerden gelen güçlü bir katkı niteliği taşıyor. Uluslararası düzeyde düzenlenen bu prestijli yarışmada Türkiye’yi temsil eden takım, özgün mühendislik çözümleri ve görev başarısı ile jüri tarafından takdirle karşılandı.

GÖK-HAN Roket Takımı’nın bu başarısı, gençlik merkezlerinde yürütülen bilim ve teknoloji temelli faaliyetlerin somut bir örneği olurken, aynı zamanda Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki insan kaynağı potansiyelini gözler önüne serdi.